Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:11 | Июль 27 2017
17:11 | Июль 27 2017

Казахстан к 2018 году подготовится к алфавиту на латинице

Казахстан к 2018 году подготовится к алфавиту на латинице

Стандарт нового казахского алфавита на латинице будет готов до конца 2017 года, сообщил министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев. После этого, по словам министра, будет выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу, передает Радио Свобода.

О необходимости создания нового стандарта казахского алфавита в апреле заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По словам президента, это связано с “политическими причинами”.

Назарбаев подчеркнул, что к 2025 году печать всех книг, деловой документации и периодических изданий должна быть переведена на латиницу.

Фото – Радио Свобода

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда