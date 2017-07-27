В Германии намерены отказаться от пяти проектов совместного с Россией “Северного потока-2”

Deutsche Welle. Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением “Северного потока”. По оценке ведомства, перспективы их реализации еще слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство “Северного потока-2”, говорится в распространенном 26 июля пресс-релизе регулятора.

При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить. В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов, сообщило ведомство. По запросу DW регулятор уточнил, что речь идет об инвестициях в размере 462 миллионов евро.

“Защитить немецких потребителей газа”

“Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы”, – заявил глава ведомства Йохен Хоман (Jochen Homann).

В ведомстве отказались уточнить, вызваны ли требования отказаться от проектов, связанных с расширением “Северного потока”, с угрозой санкций со стороны США.

План развития газотранспортной сети составляют один раз в два года операторы магистральных трубопроводов. Он рассчитывается на 10 лет вперед и проверяется Федеральным агентством по сетям. В случае получения разрешений на строительство “Северного потока-2” изменения в документ могут быть внесены задним числом, пояснил DW представитель Федерального агентства по сетям.

Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей Германии обязательны для исполнения для компаний-операторов.