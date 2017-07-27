Михаил Саакашвили: «Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту»

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили отреагировал на сообщения украинских властей о лишении его гражданства, записав соответствующее видеообращение в своем Facebook с приложением публичного заявления, которые представлены ниже (текст – из публикации издания Newsader).

Заявление Михаила Саакашвили

Я — простой украинец! Со мной сегодня пытаются поступить так же, как прокуроры или бюрократы поступают с обычными украинцами — плюют на их права.

Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях! У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить!

Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!

Лишить меня гражданства Порошенко решил украдкой — пока меня нет в стране!

Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот договорняк — страх победил здравый смысл! Президент Порошенко наплевал на Конституцию, гарантом которой он, по идее, должен быть.

Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию.

Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз — двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера “Газпрома” пророссийского Иванишвили.

Они придумали, что предоставили ГПУ (Генеральной прокуратуре Украины) новые доказательства по моему делу — это очередная ложь и наперстки. С тех пор как мне предоставили гражданство, ни одного нового дела против меня в Грузии возбуждено не было! А те надуманные дела, которые есть — ни одна страна, помимо Грузии, эти обвинения не признала!

Два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан, изменил состав Комиссии по гражданства. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко.

Что ж, Петр Алексеевич, плохие у вас советники. Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться “дотянуть” до выборов, то теперь вам они могут только сниться.

Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям “жить по-новому”. Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните: в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!

Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы, бороться за успешное будущее Украины, от которого зависит будущее и моей родной Грузии. Для меня гражданство — не пустой звук. Каждый день владения паспортом гражданина Украины я работал для того, чтобы Украина победила и стала европейской сверхдержавой!

Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что!