Власти Турции за неделю задержали 151 человека из-за сообщений в соцсетях

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что на прошлой неделе задержали 151 человека по обвинению в распространении пропаганды в социальных сетях от имени движения Гюлена, Рабочей партии Курдистана (РКК) или ИГИЛ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Министерство сообщило, что расследование было начато в отношении 2697 пользователей социальных сетей и подтверждена идентификация 1199 человек, что привело к задержанию 151 человека в период от 17 июля до 24 июля.

Пока нет информации о том, были ли эти задержанные арестованы.

Фото – Turkish Minute