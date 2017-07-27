Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:53 | Июль 27 2017
20:53 | Июль 27 2017

Власти Турции за неделю задержали 151 человека из-за сообщений в соцсетях

Власти Турции за неделю задержали 151 человека из-за сообщений в соцсетях

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что на прошлой неделе задержали 151 человека по обвинению в распространении пропаганды в социальных сетях от имени движения Гюлена, Рабочей партии Курдистана (РКК) или ИГИЛ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Министерство сообщило, что расследование было начато в отношении 2697 пользователей социальных сетей и подтверждена идентификация 1199 человек, что привело к задержанию 151 человека в период от 17 июля до 24 июля.

Пока нет информации о том, были ли эти задержанные арестованы.

Фото – Turkish Minute

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Рубрики: Международные

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