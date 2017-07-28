В медучреждениях не смогут сказать, что денег на госзаказ больше нет: министр здравоохранения – видео

От 80 до 100 тысяч бенефициариев социальных пакетов получат услуги в рамках системы страхования. Об этом вчера в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Левон Алтунян.

После заседания министр заявил, что если пилотная программа оправдает ожидания, то через год будет введена общая программа по страхованию.

На вопрос, с какими именно больницами будет осуществляться сотрудничество, Левон Алтунян ответил, что список довольно широкий. Министр отметил, что отныне в медучреждениях не смогут сказать, что деньги на госзаказ закончились.