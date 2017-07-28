Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:15 | Июль 28 2017
10:15 | Июль 28 2017

Шаварш Кочарян впервые слышит o «черных списках» журналистов у пресс-секретарей госведомств

Шаварш Кочарян впервые слышит o «черных списках» журналистов у пресс-секретарей госведомств

«Нет такого вопроса, по которому наше ведомство не предоставило бы соответствующего комментария», – заявил вчера в ходе брифинга после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя работу пресс-службы МИД со средствами массовой информации. Об этом передает Panorama.am.

«Другое дело, что бывают случаи, когда комментарии ведомства искажаются. Поэтому мы перешли от устной формы ответов на письменные», – сказал Шаварш Кочарян.

Коснувшись публикаций в прессе о том, что пресс-секретарями ряда ведомств в Армении составлен «черный список» журналистов, Шаварш Кочарян отметил, что впервые слышит об этом.

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Рубрики: Политика, Пресса

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