Шаварш Кочарян впервые слышит o «черных списках» журналистов у пресс-секретарей госведомств

«Нет такого вопроса, по которому наше ведомство не предоставило бы соответствующего комментария», – заявил вчера в ходе брифинга после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя работу пресс-службы МИД со средствами массовой информации. Об этом передает Panorama.am.

«Другое дело, что бывают случаи, когда комментарии ведомства искажаются. Поэтому мы перешли от устной формы ответов на письменные», – сказал Шаварш Кочарян.

Коснувшись публикаций в прессе о том, что пресс-секретарями ряда ведомств в Армении составлен «черный список» журналистов, Шаварш Кочарян отметил, что впервые слышит об этом.