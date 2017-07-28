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11:12 | Июль 28 2017

Армянский Национальный Комитет Канады призвал Оттаву немедленно остановить процесс передачи военной техники Азербайджану

Армянский Национальный Комитет Канады призвал Оттаву немедленно остановить процесс передачи военной техники Азербайджану

Армянский Национальный Комитет Канады (ANCC) выразил свое возмущение в связи с возможными поставками канадской бронетехники Азербайджану. Об этом передает издание «Asbarez».

Как указывается, ANCC был шокирован, узнав, что канадское правительство выдало разрешение на экспорт в Азербайджан военной техники с базы INKAS Armored Vehicle Manufacturing в Торонто.

ANCC 24 июля направил письмо министру международной торговли Канады Франсуа Филиппу Шампайну с призывом к правительству Канады немедленно остановить процесс передачи военной техники Азербайджану и предпринять необходимые меры для отмены данного решения.

A photo of a Canadian-made armoured personnel carrier that are being delivered to Azerbaijan. (Levon Sevunts/Radio Canada International)

«Поставки опасного вооружения таким подлым странам, как Азербайджан, нарушают основные нормы экспорта оружия со стороны Канады и создают серьезную опасность внутренней и региональной стабильности», – отметил председатель ANCC Шаген Миракян.

«До сих пор неоднократно становилось ясно, что власти Азербайджана подобное оружие используют не только для того, чтобы угрожать миру и безопасности Армении и Арцаха, но и чтобы подавлять инакомыслие в собственной стране», – подчеркнул он.

Миракян также добавил, что, разрешая поставки оружия Азербайджану, Канада способствует дальнейшему обострению карабахского конфликта. По его словам, подобные решения идут вразрез с усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному разрешению конфликта и приверженностью Канады мирному урегулированию конфликта.

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Рубрики: Военные, Международные

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