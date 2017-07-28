Армянский Национальный Комитет Канады призвал Оттаву немедленно остановить процесс передачи военной техники Азербайджану

Армянский Национальный Комитет Канады (ANCC) выразил свое возмущение в связи с возможными поставками канадской бронетехники Азербайджану. Об этом передает издание «Asbarez».

Как указывается, ANCC был шокирован, узнав, что канадское правительство выдало разрешение на экспорт в Азербайджан военной техники с базы INKAS Armored Vehicle Manufacturing в Торонто.

ANCC 24 июля направил письмо министру международной торговли Канады Франсуа Филиппу Шампайну с призывом к правительству Канады немедленно остановить процесс передачи военной техники Азербайджану и предпринять необходимые меры для отмены данного решения.

«Поставки опасного вооружения таким подлым странам, как Азербайджан, нарушают основные нормы экспорта оружия со стороны Канады и создают серьезную опасность внутренней и региональной стабильности», – отметил председатель ANCC Шаген Миракян.

«До сих пор неоднократно становилось ясно, что власти Азербайджана подобное оружие используют не только для того, чтобы угрожать миру и безопасности Армении и Арцаха, но и чтобы подавлять инакомыслие в собственной стране», – подчеркнул он.

Миракян также добавил, что, разрешая поставки оружия Азербайджану, Канада способствует дальнейшему обострению карабахского конфликта. По его словам, подобные решения идут вразрез с усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному разрешению конфликта и приверженностью Канады мирному урегулированию конфликта.