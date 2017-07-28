Внутренний электроэнергетический рынок Армении будет либерализован: одобрен план-график

Правительство Армении на вчерашнем заседании одобрило план-график мероприятий по либерализации рынка электроэнергии электроэнергетической системы Армении и развитию межгосударственной торговли, передает Радио Азатутюн.

Согласно обоснованию, необходимость перехода в Армении к новому, современному электроэнергетическому рынку обусловлена потребностями внутреннего рынка, это также важно для использования возможностей межграничной торговли.

Межграничная торговля предоставит взаимовыгодные возможности и будет способствовать повышению эффективности внутреннего рынка Армении. В результате будут установлены мероприятия, способствующие либерализации рынка электроэнергии и развитию межгосударственной торговли, а также конкретные сроки их реализации. Их осуществление позволит либерализовать внутренний энергетический рынок и стимулировать взаимовыгодную межграничную торговлю, что будет способствовать повышению эффективности деятельности электроэнергетической системы Армении.