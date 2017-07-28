Путин – о новых санкциях США: Россия не будет бесконечно терпеть «какое-то хамство»

Радио Свобода. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против неё, но “невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны”.

Выступая в финском городе Савонлинна после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, Путин назвал законопроект о новых санкциях попыткой Вашингтона “с особым цинизмом” использовать геополитические преимущества в экономической конкуренции. По словам Путина, ответные меры Москва примет только после появления окончательного варианта соответствующего закона.

Ранее в четверг глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России для того, чтобы ввести “еще более жёсткие” ограничительные меры. Финальная версия закона о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи будет одобрена Сенатом до конца июля.

В четверг же “Коммерсантъ“, ссылаясь на свои источники, написал, что в случае принятия этого закона Москва вышлет 35 американских дипломатов, а также ограничит число сотрудников посольства США в России.

В конце декабря 2016 года американские власти объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов.

Новые санкции США затронут россиян, причастных к кибероперациям и компании, которые участвуют в совместных энергетических проектах с российскими фирмами.

Фото – Радио Свобода