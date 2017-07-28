«Если Азербайджан когда-либо попытается обеспечить ордер на мой арест, то столкнется с серьезными последствиями»: Франк Энгель – азербайджанскому СМИ

Азербайджанское издание Azeri.Today опубликовало интервью с депутатом Европарламента, тщетно «объявленного в розыск» режимом Алиева из-за посещения им Республики Арцах «без разрешения» со стороны Баку, почетным консулом Армении в Люксембурге Франком Энгелем. Издание предварило текст комментария евродепутата, который изложен ниже, избитыми клише алиевской пропаганды и грязными выпадами личного характера в адрес его семьи, ее супруги, имеющей армянское происхождение, и армянской нации.

“Если нужно было сообщить Министерству иностранных дел в Баку о визите в Карабах, я бы это сделал. Если бы была возможность совершить поездку на территорию через Азербайджан, я бы это сделал. Но поскольку единственный путь в Карабах лежит через Армению, все это не имеет никакого смысла. Если я поеду в Приднестровье, я смогу это сделать через Молдову без проблем. Абхазия доступна через Грузию – поэтому я выполняю их требования и отправляюсь в Абхазию через Грузию. В случае с Карабахом я не могу этого сделать, там только передовая, пересечение которой регулируется исключительно ОБСЕ.

Я депутат, который действует на основе постоянной позиции Европейского парламента, требующей свободного доступа к Карабаху для официальных лиц ЕС. Тот, кто считает, что должен занести меня в “черный список” меня за осуществление моего права ехать туда, куда я считаю нужным, может это сделать. И если тот, кто решится на такой шаг, как издание ордера на мой арест, то он должен знать, что я, конечно, не попрошу удалять меня из “черного списка”. Я не буду просить о возможности поездки в Азербайджан для того, чтобы меня арестовали на основе внутренних правовых норм Азербайджана, которые находятся в полном противоречии с международно-правовыми нормами. Если Азербайджан считает, что, действуя таким образом против меня, они мешают мне заниматься Нагорным Карабахом, то это ошибочное мнение. Азербайджан должен знать, что если он когда-либо попытается обеспечить ордер на мой арест, то столкнется с серьезными последствиями. Азербайджан не может шантажировать избранных должностных лиц.

Я занимаюсь Арменией более 15 лет и уже 11 лет являюсь почетным консулом Армении в Люксембурге. В течение всех этих лет я действовал сбалансированно в отношении соседей Армении, в частности Турции, вступления в ЕС которой я поддерживал в то время, когда вряд ли кто-либо еще в моей национальной и европейской партии сделал бы это. Но поскольку Азербайджан стремится усложнить мою жизнь, я не могу это игнорировать. Как и многие другие, я хотел бы найти долгосрочное решение карабахской проблемы, и хотел бы увидеть то время, когда Армения и Азербайджан будут вести себя как соседи, а не враги. Я никому не враг, но Азербайджан считает меня своим врагом. Это доказывает включение меня в “черный список” и выдача ордера на мой арест. Я хотел бы, чтобы Азербайджан отменил список, прекратил угрожать посетителям Карабаха судебными исками. Однако решать Азербайджану. Я не буду просить, чтобы меня впустили”, – заявил, в частности, Энгель.

Резюмируя свою публикацию, редакция Azeri.Today, вдохновленная «прецедентом» с Александром Лапшиным, выразила готовность предоставить Генеральной прокуратуре Азербайджана стенограмму беседы с Франком Энгелем для «предоставления ее в международные инстанции (в том числе, в Интерпол и Европарламент) в качестве доказательства его осознанных противоправных действий, нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана» (цитата). «Прецедент с блогером Лапшиным, осужденным на днях в Баку за аналогичную деятельность, дает нам надежду на то, что рано или поздно Энгель и Штетина все же понесут заслуженное наказание», – говорится в заключение публикации.