Убийство советника губернатора Армавира раскрыто, есть задержанный: СК

Дело об убийстве советника губернатора Армавирского марза Армении Манука Симоняна раскрыто, один человек задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Исходя из интересов следствия, других подробностей Следственный комитет в данный момент не сообщает.

Два дня назад в Армавире был найден убитым советник губернатора Манук Симонян. Следственный комитет сообщил, что связанное тело 52-летнего Симоняна было найдено на территории «Овраг Даларика», расположенной в 300 метрах от 3-го километра трассы Мясникян-Даларик.

По предварительным данным, Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся. Советник губернатора Армавирского марза около двух дней считался пропавшим без вести.