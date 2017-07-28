Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:38 | Июль 28 2017
11:38 | Июль 28 2017

Убийство советника губернатора Армавира раскрыто, есть задержанный: СК

Убийство советника губернатора Армавира раскрыто, есть задержанный: СК

Дело об убийстве советника губернатора Армавирского марза Армении Манука Симоняна раскрыто, один человек задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Исходя из интересов следствия, других подробностей Следственный комитет в данный момент не сообщает.

Два дня назад в Армавире был найден убитым советник губернатора Манук Симонян. Следственный комитет сообщил, что связанное тело 52-летнего Симоняна было найдено на территории «Овраг Даларика», расположенной в 300 метрах от 3-го километра трассы Мясникян-Даларик.

По предварительным данным, Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся. Советник губернатора Армавирского марза около двух дней считался пропавшим без вести.

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Рубрики: Право, Происшествия

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