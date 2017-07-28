«У нас довольно широкое сотрудничество с МО Армении»: американский генерал в Армении

«Программы военного сотрудничества с Арменией успешны и будут продолжены». С таким заявлением вчера на пресс-конференции в Ахуряне выступил генерал-адъютант Национальной гвардии американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели, передает Радио Азатутюн.

«У нас довольно широкое сотрудничество в военной сфере, и это сотрудничество мы осуществляем с Министерством обороны Армении, – сказал американский генерал, добавив: – С Министерством обороны Армении мы сотрудничаем в рамках программы штата. В год мы проводим 10-15 мероприятий в различных областях, это сотрудничество довольно успешно и носит продолжительный характер. Мы планируем продолжать его с таким же качеством».

Накануне американский генерал встретился с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. Согласно сообщению Минобороны Армении, американская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество в формате долгосрочных программ по обучению сержантов, оценке подразделений военной медицины и участвующих в международных миссиях миротворцев.

Отметим, что с 2002 года Соединенные Штаты оказали Армении военную помощь в размере почти 50 миллионов долларов.

Ли Тафанели и министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян сегодня в Ахуряне наблюдали за учениями спасателей Ширакском марзе. Эксперты Национальной гвардии Канзаса провели десятидневные курсы с шестью пожарными и спасательными командами области по оказанию первой медицинской помощи, основам жизнеобеспечения и работе с опасными материалами.

Сотрудничество со штатом Канзас будет продолжено также по линии МЧС. Министр Тоноян вчера заявил, что в ближайшее время будет также решен вопрос технического оснащения.

Фото – Радио Азатутюн