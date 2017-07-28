Россия «зеркально» сокращает дипломатический персонал США

Голос Америки. Российская Федерация объявила о сокращении работающего в стране дипломатического персонала США, а также о намерении приостановить использование американским посольством складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору.

Об этом объявило Министерство иностранных дел страны.

Заявление было выпущено на следующий день после того, как Конгресс США окончательно одобрил пакет новых санкций против России в ответ на вмешательство России в американский избирательный процесс в прошлом году.

В конце декабря 2016 года администрация президента Барака Обамы также ввела санкции в отношении России, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Доступ российскому персоналу к этим комплексам был запрещен.

В заявлении МИД говорится, что в свете этих событий американской стороне предложено до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

«Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек, – говорится в заявлении МИД. – В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ».

В документе также подчеркивается, что «российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».

МИД России утверждает, что голосование в Конгресс США по новым санкциям «подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах».

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации, – подчеркивается в заявлении. – Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной».

В четверг Сенат США 98 голосами против 2 поддержал законопроект о санкциях в отношении России. Документ получил поддержку не только со стороны республиканцев, но и стороны демократов. В Палате представителей законопроект приняли 419 голосами против 3.

Российский раздел законопроекта включает санкции в отношении нескольких отраслей. Некоторые положения направлены против российского энергетического сектора: они вводят новые ограничения на американские инвестиции в российские компании.

Американским фирмам также будет запрещено участвовать в проектах по разведке энергоресурсов, если доля российских компаний в них составляет не менее 33 процентов.

Законопроект включает санкции против иностранных компаний, которые инвестируют или помогают разведке российских энергоресурсов, хотя президент может отказаться от их применения.

Законопроект дает администрации Трампа право вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей. Одним из таких проектов является «Северный поток – 2» – трубопровод для поставок природного газа в Европу, в строительстве которого участвуют германские компании.

В качестве уступки союзникам эти санкции не являются обязательными.

Теперь документ будет направлен в Белый дом, где, по словам представителей администрации, он будет тщательно рассмотрен.

Президент Дональд Трамп пока не подписал его, и до последнего момента администрация отказывалась отвечать на вопросы о будущем санкционного пакета.

В интервью телеканалу CNN в четверг новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи сказал, что президент «может быть подпишет закон о санкциях в их нынешнем виде, или, возможно, использует право вето для того, чтобы договориться о еще более жестких санкциях в отношении России».

На фото – Посольство США в Москве, Россия (Голос Америки)