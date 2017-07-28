Жан-Клод Юнкер проигнорировал звонок Ангелы Меркель, подумав, что звонит его жена: видео

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проигнорировал звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, подумав, что звонит его жена, передает Европейская правда.
Видео случившегося опубликовано в You Tube.
В четверг президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вице-президент Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили пресс-конференцию, когда у Юнкера зазвонил телефон.
“Это моя жена”, – сказал Юнкер, но отвечать не стал и сбросил звонок.
Однако, взглянув на экран, он заявил: “Это была госпожа Меркель”, чем вызвал смех в зале.