Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:41 | Июль 28 2017
17:41 | Июль 28 2017

Карен Карапетян провел совещание по вопросу развития исторического центра Кумайри в Гюмри

Карен Карапетян провел совещание по вопросу развития исторического центра Кумайри в Гюмри

Во время состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна  рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри.

Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Был затронут график осуществления строительных работ по улучшению инфраструктур, которые будут завершены в сентябре текущего года.

Обсуждались также вопросы касательно сотрудничества с частным сектором в процессе реализации программы, привлечения инвестиций, а также проводимые в рамках специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри» работы и предстоящие планы.

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Рубрики: Официальные

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