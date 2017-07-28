Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:38 | Июль 28 2017
18:38 | Июль 28 2017

Позаботьтесь о вывесках на остановках!

Позаботьтесь о вывесках на остановках!

Столичная мэрия, тратящая деньги на всякие атрибуты, пренебрегает рядом важных деталей, которые необходимы для наших сограждан и немаловажны с туристической точки зрения.

На многих остановках ереванцы и гости города не могут получить информацию о том, какие номера маршруток перевозят пассажиров в ту или иную часть города.

Если даже эта информация и была на вывесках рядом с остановками, то она уже стерлась, и в обязанности мэрии входит следить за этим. Остановка на фото находится в самом центре города рядом со сквером Абовяна.

Фото – Лусине Будагян 

Газета «Аравот»
26.07.2017г

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Газета «Аравот», Столица

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда