Позаботьтесь о вывесках на остановках!

Столичная мэрия, тратящая деньги на всякие атрибуты, пренебрегает рядом важных деталей, которые необходимы для наших сограждан и немаловажны с туристической точки зрения.

На многих остановках ереванцы и гости города не могут получить информацию о том, какие номера маршруток перевозят пассажиров в ту или иную часть города.

Если даже эта информация и была на вывесках рядом с остановками, то она уже стерлась, и в обязанности мэрии входит следить за этим. Остановка на фото находится в самом центре города рядом со сквером Абовяна.

Фото – Лусине Будагян

Газета «Аравот»

26.07.2017г