Посол США в РФ выразил протест в связи с российскими «зеркальными» контрмерами

Посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы о контрмерах против США. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на посольство США в РФ, передает Европейская правда.

“Мы получили официальное сообщение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорический протест. Мы передали данное сообщение в Вашингтон для рассмотрения”, – говорится в заявлении посольства.

Ранее в пятницу МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек – именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона прекращает с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожный улице в Москве и дачи в Серебряном бору.