«Даже если власть сменится через Мехрибан, увидите, что враждебность спадет»: Виталий Баласанян

«Никогда раньше карабахцы и азербайджанцы не были столь враждебны. Сейчас уже могу сказать, что есть в какой-то степени доля нашей вины, мы позволили, чтобы власти Азербайджана отравляли свой народ. Они отравляли, мы говорили – они наши враги. Нельзя говорить, что они наши враги. Каждый человек имел по несколько друзей, соседей, имели своих кирва, и нельзя говорить, что они наши враги, они – наши противники», – в интервью «Аравот» отметил герой Арцаха, Секретарь Совета национальной безопасности Республики Виталий Баласанян.

«Теперь, если завтра в Азербайджане произойдет смена власти Алиева, например, если даже к власти придет Мехрибан или кто-нибудь другой, то увидите, враждебность спадет. Эту враждебность нужно убить. «Народная дипломатия», общение, через Россию, Грузию или Карабах, этот яд нужно удалить, необходимо работать в этом направлении. Не все вопросы решаются деньгами. Вражду враждой не закроешь, надо найти другой путь.

Алиев удерживает свою власть только путем своей агрессивной вражды. Он агрессивен, агрессора нужно наказать, но ведь не весь же народ враждебно настроен, они же не заложники Алиева, с этим народом необходимо работать. В Азербайджане есть люди, живущие в крайне тяжелых условиях, Азербайджан должен пробудиться», – добавил наш собеседник.

Интервью с героем Арцаха, Секретарем Совета национальной безопасности Республики Арцах Виталием Баласаняном читайте в печатном номере «Аравот» от 28 июля.