Арцах и прыжок «Закавказского тигра»: фоторепортаж

«Самое главное, что у нас есть динамичный рост ВВП и ежегодное увеличение бюджета»,- говорит премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян.

В Талише осуществляются интенсивные строительные работы

«Глядя на темпы роста экономики Нагорного Карабаха, его можно назвать «Закавказским тигром»: еще в июле 2014 года подобную оценку озвучила ведущая программы «РБК.Взгляд» Жанна Немцова – дочь убитого в феврале 2015 года в центре Москвы оппозиционного деятеля Бориса Немцова. Это заявление Немцовой и репортаж об Арцахе в эфире «РБК. Взгляд» вызвали настоящую истерию в Азербайджане: несколько дней подряд азербайджанские сайты последовательно писали о Жанне Немцовой.

Постоянно получать на протяжении последних лет информацию о развитии Арцаха одно, увидеть все своими глазами – совсем другое, тем более, когда это твой первый визит в Арцах.

Первое приятное впечатление от Арцаха это, конечно же, хорошие дороги, которые уже являются серьезным показателем для того, чтобы составить представление о маленьком, но развивающемся большими шагами Арцахе. Однако, перед тем, как представить уже проделанную и еще находящуюся на этапе осуществления работу в Арцахе, поговорим о Талише.

Талиш, подвергшийся жестокому нападению в ходе прошлогодней апрельской войны и понесший серьезные потери, сейчас находится на этапе интенсивных строительных работ. В Талише идет строительство зданий школы, детсада, сельской администрации, помещения для проведения мероприятий. Уже готова новая система водоснабжения.

Мы узнали, что в Талише живет десять семей. В деревне было немало людей, у входа в деревню мы увидели даже маленького ребенка.

Десять лет назад бюджет Арцаха составлял 32 млрд. драмов, в текущем году – 96 млрд.

Десять лет назад бюджет Арцаха составлял 32 млрд. драмов, в текущем году – 96 млрд. Общий экономический рост в Арцахе за 10 лет составил около 10 процентов. За прошлые годы удалось обеспечить стабильный экономический рост, средний годовой показатель составляет 9,8 процентов. В 2016 году ВВП страны составил 229 млрд. 700 млн. драмов. Это, однако, не только на бумаге. В реальной жизни тоже в Арцахе на каждом шагу очевидно развитие. Мы посетили одну из арцахских рыборазводен. Идея производства черной икры родилась около трех лет назад, инвестиционное участие в проекте принимают живущие за рубежом наши соотечественники. Инициатива принадлежит карабахской стороне. Проект преследует цель создать крупную рыборазводню, которая будет специализироваться как на рыбе, так и на черной икре.

Араик Арутюнян, занимающий должность премьер-министра Арцаха с 2007 года в беседе с нами заверил: «У нас будет производство свыше 10 тонн черной икры и тысячи тонн рыбы. Планируется эти показатели обеспечить в 2022 году. Мы сотрудничаем с международными брендовыми компаниями, занимающимися производством черной икры, они оказывают консультативную помощь, а в дальнейшем будут иметь и свое участие. Проект в целом оценивается в 20 млн. долларов и даже больше. В Кашатагском районе строится водоем благодаря частным иностранным инвестициям, через год планируем закончить строительство. Здесь мы преследуем три цели: есть проект строительства рыборазводни, а также гидроэлектростанций, создание систем орошения и развитие туризма».

По словам премьер-министра Арцаха, в Карабахе есть рост ВВП, и это оказывает свое влияние на частные инвестиции, проекты по строительству квартир, развитие инфраструктур, экономики, создание рабочих мест: «Самое главное, что у нас есть динамичный рост ВВП и ежегодное увеличение бюджета»,- отмечает Араик Арутюнян. Правительство Арцаха планирует обеспечить среднегодовой экономический рост в 8-10 процентов.

Арцахские консервы уже продаются на американском рынке

Помимо крупных проектов по развитию в Арцахе развиваются и средние предприятия. Премьер-министр республики обращает внимание на сферу сельского хозяйства, перерабатывающую отрасль и сферу услуг: «Арцахские консервы уже продаются на американском рынке, в основном в виде напитков и переработанной сельскохозяйственной продукции в Японии, Китае, на европейском, российском и постсоветском рынках».

В Арцахе уже действуют свыше десяти перерабатывающих заводов, мы «шаг за шагом обеспечили такие результаты», говорит премьер. В Мартакерте, например, сейчас строится современных завод по производству сухофруктов. По словам Арутюняна экологически чистое производство сухофруктов — это довольно большой рынок, на котором реализуется в основном турецкая продукция: «Однако мы можем стать конкурентоспособными. Сушеные тутовые плоды до сих пор импортировались, однако мы поставили перед собой задачу достичь производства этого сухофрукта, и мы уверены, что он будет пользоваться даже большим успехом, чем известная арцахская тутовая водка». Отметим также, что Арцах считается одной из самых безопасных стран с точки зрения продовольственного производства.

Что касается сельского хозяйства, то сегодня в Арцахе производство подсолнечного масла полностью покрывает внутренний спрос, более того, экспортируется в Армению. В этом году планируется получить 165 тысяч тонн урожая пшеницы. Для того, чтобы представить темпы развития Арцаха, можно сравнить нынешние показатели с показателями десятилетней давности, например, десять лет назад было произведено 50 тысяч тонн пшеницы, однако сегодня только в Кашатагском районе речь идет о 55 тысячах тонн, а в общем итоге – свыше 150 тысяч тонн.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2016 году составила около 68,5 млрд. драмов, в 2007 году эта сумма составляла 23,8 млрд, то есть за десять лет есть рост почти в три раза.

С энергетической точки зрения Арцах стал самодостаточной республикой, есть также проекты по экспорту электроэнергии. Позитивная динамика есть и в сфере производства электроэнергии. Эксплуатация 15 новых гидроэлектростанций предоставила возможность достичь почти самодостаточного уровня.

Поток туристов растет из года в год

Что касается туризма, то здесь факты говорят сами за себя. Во-первых, мы сами, гуляя вечером по Степанакерту и посещая разные районы Карабаха, сами увидели много иностранных туристов. Нам представили и официальные цифры: например, по сравнению с первым полугодием 2015 года рост потока туристов составил 26 процентов, а по сравнению с тем же периодом времени прошлого года – 46. Начиная с 2007 года, есть рост потока иностранных туристов – в среднем на 12,9 процентов в год. Самый большой поток зафиксирован в 2015 году – 16 тысяч 600 туристов из 78 стран мира. В 2016 году эта цифра составила 14 тысяч: с учетом прошлогодних апрельских событий, это довольно впечатляющая цифра.

В Арцахе серьезно задумываются над созданием зон отдыха.

Помимо Степанакерта и Шуши, на всей территории Арцаха были построены множество объектов социально-экономического и культурного значения. Один из самый крупных и важных проектов – строительство автотрассы Варденис-Мартакерт. Она имеет стратегическое значение, стоимость проекта составляет 34 млн долларов, планируется завершить строительство дороги до 1 сентября текущего года. Возвращаясь из Арцаха в Армению, мы заметили, что осталось завершить маленький участок дороги.

В Арцахе особое внимание уделяется социально необеспеченным, многодетным семьям, а также семьям погибших военнослужащих. В рамках государственных программ жилищного строительства квартирами были обеспечены 1348 семей, из них 508 – семьи погибших при защите границ арцахцев и военнослужащих, было отремонтировано 479 квартир, из них 205 – для семей погибших при защите границ арцахцев и военнослужащих армии.

В Арцахе были построены и сданы в эксплуатацию здания Республиканского медицинского центра, Онкологического диспансера, районных медобъединений Мартакерта и Мартуни, в процессе строительства находятся здания районного медобъединения Кашатага и Центра здоровья матери и ребенка.

Таким предстал перед нами маленький Арцах – часть нашей большой родины с ее умными, образованными, патриотичными жителями. Под впечатлением Арцаха и арцахцев, с положительными эмоциями в душе, по обратной дороге в Ереване лишь одна мысль не давала покоя: разве кто-то может оставить за собой право играть с судьбами живущих в Арцахе людей и решать их будущее? Арцах уже свыше двух десятилетий сам создает свое будущее.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

26.07.2017г