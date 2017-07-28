«Ждите ответа, гады»: Румыния развернула самолет с Рогозиным на борту на пути в Молдову

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог добраться до Кишинева, где планировал принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье вместе с президентом Молдовы Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским, передает ВВС.

Румыния не позволила пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, утверждает посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Самолет летел в Кишинев, Рогозин был одним из пассажиров, пояснил посол в интервью РИА Новости.

Ранее Интерфакс со ссылкой на молдавские интернет-ресурсы, опубликовавшие данные сайта Flightradar, сообщал, что Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен был вылететь в Москву, началась с опозданием в два часа. А после начала регистрации на табло аэропорта появились данные, что рейс S7 из Москвы в Кишинев “перенаправлен”.

Ранее сам Рогозин писал в “Твиттере”, что “в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация”.

Неудавшийся полет он прокомментировал так: “Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады”.

Визит Рогозин в Молдову и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России. Рогозин же называл “чушью” сообщения о том, что собирается прибыть в Молдову на военном самолете.

Накануне, 27 июля, во въезде в Молдову было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В пресс-службе пограничной полиции Молдовы пояснили, что артистов не пустили, потому что они не указали цель визита. Президент Додон назвал произошедшее с артистами провокацией.

В 1992 году противостояние между Тирасполем и Кишиневом привело к вооруженному конфликту. В зону конфликта были введены российские миротворцы. Кишинев неоднократно заявлял о необходимости вывода российских военных, которые, по его мнению, перестали выполнять миротворческие функции.

На прошлой неделе молдавский парламент принял заявление, в котором в очередной раз потребовал вывода российских войск с территории Молдавии, то есть из непризнанного Приднестровье. Молдавский президент назвал его провокацией.

Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством. Он провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.

В конце мая Москва объявила персонами нон-грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на высылку из Кишинева сотрудников российской дипмиссии. Додон тогда говорил о “безответственных решениях” правительства и парламентского большинства, предпринимаемых “исходя из геополитических интересов западных кураторов”.

Додон собирался принять участие в в памятных мероприятиях в Приднестровье и готов был приехать в Бендеры.