Послы США и Британии: Армения должна решать сама, насколько она хочет углубить связи с Западом

Важно, чтобы Армения сама решала, с кем она сотрудничает в области безопасности и обороны. Сегодня об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллз, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, не мешают ли отношения Армении с Россией в военно-политической сфере углублению отношений с Соединенными Штатами.

«Нет, такого препятствия нет, в последние годы в этой сфере отношения между Арменией и Соединенными Штатами продвинулись вперед и углубились. Это свидетельствует о способности Армении работать со всеми своими соседями, а также указывает на то, что Армения принимает участие в вопросе международной безопасности. Будучи членом ОДКБ, в оборонной сфере Армения также тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, а также участвовать в миссиях НАТО.

Как я уже неоднократно говорил, это не вопрос о победителе или проигравшем. В вопросах, касающихся безопасности и обороны, Армения может извлечь пользу, сотрудничая как с нами, так и с другими, но важно, чтобы Армения сама решала, с кем она сотрудничает в этих сферах», – заявил посол Миллз.

Сегодня посол США вместе со своим британским коллегой и главой МЧС Армении Давидом Тонояном присутствовал на учениях, проходящих в Котайкской области Армении при сотрудничестве трех стран. На вопрос Радио Азатутюн, не скажутся ли негативно также на союзнице России, Армении, новые санкции Вашингтона против Москвы, посол дал отрицательный ответ.

«Если вооруженные силы и правительство Армении хотят, то я не вижу никаких препятствий для продолжения сотрудничества с Арменией в сфере безопасности», – заявил посол США Ричард Миллз.

Посол Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт в беседе с Радио Азатутюн также подчеркнула, что в основном армянская сторона решает, насколько она хочет углубить связи с Западом.

Фото – Радио Азатутюн