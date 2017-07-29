Несмотря на закрытие ереванского офиса, Армения сохранит высокий уровень сотрудничества с ОБСЕ: Ашот Овакимян

Заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян выступил с речью на приеме, посвященном ереванскому офису ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы выразить слова признательности в связи с многолетней деятельностью ереванского офиса ОБСЕ.

Власти Армении продемонстрировали желание и политическую волю по сохранению этого важного инструмента сотрудничества с ОБСЕ. Однако, несмотря на усилия армянской стороны, австрийских и немецких председательств ОБСЕ, государств-участников и Секретариата Организации, оказанную поддержку, к сожалению, не удалось продлить мандат ереванского офиса ОБСЕ – по причине злоупотребления принципом консенсуса одной из стран – Азербайджаном.

После закрытия офиса ОБСЕ в Баку Азербайджан проводит четкую и последовательную политику по искоренению полевого присутствия ОБСЕ в регионе Южного Кавказа», – отметил он.

«Высокий уровень сотрудничества между властями Армении и ереванским офисом ОБСЕ и продуктивность реализованных программ всегда удостаивались похвалы со стороны государств-участников ОБСЕ, являясь лучшим примером для других стран», – подчеркнул Овакимян.

«Несмотря на закрытие ереванского офиса ОБСЕ, власти Армении планируют сохранить сотрудничество с Организацией на высоком уровне. Мы привержены обязательствам, взятым в рамках ОБСЕ, и готовы продолжить реализацию программ офиса, во имя дальнейшего развития нашей страны», – резюмировал замглавы МИД РА.

Напомним, 4 мая пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян выступил с заявлением о развитиях вокруг Ереванского офиса ОБСЕ в Постоянном совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, Азербайджан своей крайне деструктивной политикой оказался в полнейшей изоляции в ОБСЕ. Т. Балаян отметил, что председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. «И только Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса в Организации, согласно которому даже одна страна может воспрепятствовать принятию решений, выступает против продолжения деятельности Ереванского офиса ОБСЕ и тем самым противостоит Организации в целом. Представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии сегодня выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата Ереванского офиса. Как и в январском заявлении в Постоянном совете, так и сегодня, австрийское председательство высоко оценило конструктивные усилия Армении по решению данного вопроса», – отметил тогда Т. Балаян.