Пилот Александр Акопов из Украины героически посадил в Стамбуле самолет с разбитой градом кабиной: видео

Самолет турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинским пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину. Об этом сообщают турецкие СМИ, в частности, газета Milliyet, передает Европейская правда.

Инцидент произошел накануне, 27 июля, в 18:10, когда самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Стамбула в город Эрджан (Северный Кипр).

Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов.

В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Стамбула.

“Капитан посадил вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта”, – рассказал пользователь Facebook Олег Лунгул.

Видео посадки самолета обнародовано рядом турецких СМИ, на записи слышно, как посадка сопровождается возгласами: “Он не сядет!”.

“Благодаря опыту и хладнокровию наших пилотов, посадка была успешной. После посадки 121 пассажира и 6 членов экипажа перевели в другой самолет и отправили в Эрджан”, – приводит Milliyet сообщение авиакомпании Atlasglobal.

Издание отмечает, что капитан Александр Акопов имеет за плечами опыт в 13908 часов полета, он проходил через различные компьютерные симуляции различных авиационных ситуаций, что позволило ему “обойти непогоду без проблем”.