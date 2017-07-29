За создание обезвреженной в Норк-Мараше вооруженной группы Артур Варданян получил $60 тыс: прокурор

В ходе судебного заседания по делу обезвреженной в Норк-Мараше вооруженной группы, состоявшегося вчера в суде общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана, сторона обвинения представила обвинительное заключение в отношении Артура Варданяна, считающегося руководителем группы, передает Радио Азатутюн.

Обвинение заявило, что Варданян занялся созданием вооруженной группы после того, как во время разговоров с проходящим по тому же делу отцом Антоном Дикраном Тотонджяном они «обоюдно пришли к выводу, что в условиях создавшихся социально-экономических проблем и возможных уступок в вопросе Арцаха в Армении необходимо осуществить смену власти». Сторона обвинения отметила, что Артур Варданян, имя опыт участия в вооруженных действиях и военные навыки, взял на себя задачу создания преступного сообщества, финансирование которой взял на себя Антон Тотонджян. Согласно обвинительному заключению, с этой целью Варданян получил от Тотонджяна по частям сумму, эквивалентную примерно 60 тыс. долларов США.

Варданяну предъявлено обвинение в «создании и управлении преступным сообществом, организованной группой, состоящей из граждан РА». В обвинительном заключении отмечается, что он в составе группы незаконно приобрел, хранил, перевозил и носил большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств с целью насильственного захвата власти, «что не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку входящие в преступное сообщество лица были разоблачены и 25 ноября 2015 года обезврежены сотрудниками Службы национальной безопасности Армении».

Были сфотографированы дома бывших президентов

Согласно обвинительному заключению, Артур Варданян также поручил членам группы сфотографировать дома бывших президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна, дом бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, а также резиденцию президента страны, площади Дружбы и Франции, Киевский мост и мост Победы, здание Конституционного суда и прилегающие территории.

Адвокат Артура Варданяна Левон Барсегян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что его подзащитный не признает выдвинутые против него обвинения.

«Он не только не признает инкриминируемое ему деяние, но и рассматривает обвинение как сфабрикованное и считает, что тем самым делается попытка создать образ преступника, который в ходе судебного процесса будет разрушен», – добавил адвокат.

В ноябре 2015 года Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила об обезвреживании 9 членов вооруженной группы во главе с руководителем группы Артуром Варданяном.

В рамках уголовного дела 33 лицам были предъявлены обвинения. 12 из 20 лиц, находящихся в статусе подсудимых, находятся под арестом, в отношении 5 лиц в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, а в отношении 3 лиц – освобождение под залог.

Согласно СНБ, эта преступная группа преследовала цель совершить насильственный захват власти в стране.

Фото – Радио Азатутюн