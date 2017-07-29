Азербайджанские солдаты изнасиловали родственника редактора пропагандистского издания

Voskanapat.info. “Ни для кого не секрет, что в нашей армии существует “дедовщина”. После назначения Закира Гасанова (имеется в виду назначениe министром обороны Азербайджана, —прим.ред. Voskanapat.info) она не только не исчезла, но наоборот, ее стало еще больше. “Дедовщина” является напастью не только для нашей армии, это угроза для всего нашего народа”, — об этом написал на своей странице в Facebook азербайджанский интернет-пользователь Тофик Ибрагимов, который в последнее время выступает с разоблачениями негативных явлений, царящих в азербайджанских вооруженных силах.

“Недавно нам стало известно, что в дислоцированной в Физулинском районе воинской части царит в полном смысле этого слова “дедовщина”. Группа солдат, которые называют себя еразами (“ереванские азербайджанцы” — переселившиеся в конце 80-х и начале 90-х из Еревана в Азербайджан закавказские турки,- прим.ред.), не дают спокойно жить новобранцам. Они их вовлекают в работы по наведению чистоты и издеваются над ними. Аналогичный случай произошел 15 июля с призванным из Ясамальского района Баку Закиром Фатуллаевым. Его заставили сделать уборку, а потом эти подонки изнасиловали парня. После случившегося стало известно, что Закир Фатуллаев является родственником Эйнуллы Фатуллаева, и что Эйнулла знает о случившемся. Чтобы он не опозорился, его имя не упоминалось в СМИ. А это сыграло только на руку этим озверевшим солдатам.

Говорят, сейчас военная полиция и прокуратура совместно проводят расследование по данному инциденту. Для искоренения подобных случаев, мы должны выявить и представить общественности всю информацию. По моим сведениям, участниками акта “дедовщины” были Эльхан Насибов и Шахин Мамадли. Они, дискриминируя солдат, разделили их на еразов и бакинцев. Да будут прокляты они”, — написал Тофик Ибрагимов.

Другой азербайджанский пользователь социальной сети Facebook – Фарид Курбани – в комментариях к процитированной записи написал, что в указанной воинской части солдаты до сих пор платят “налоги” старослужащим в размере как минимум 20 манатов в месяц.