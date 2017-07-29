Азербайджанские войска обстреляли комбайн в приграничье в Воскеване

28 июля около 11 часов из опорных точек села Гушчи Айрум Газахского района Азербайджана противник открыл огонь по комбайну, который работал на приграничном участке «Капи так» села Воскеван Ноемберянского региона.

Комбайнер был вынужден прервать работу, пострадавших нет.

Глава администрации Воскевана Сережа Алексанян сообщил, что после ответного огня наших военнослужащих обстрел прекратился. На данном участке находится поле с несобранным урожаем пшеницы. Принято решение собрать его в сравнительно спокойный промежуток времени.