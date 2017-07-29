Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету: Пентагон

Пентагон заявил, что в пятницу Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Это стало вторым ракетным запуском за последние несколько недель, передает Голос Америки.

«Я могу подтвердить, что мы обнаружили запуск северокорейской баллистической ракеты, – сказал в своем заявлении представитель Пентагона кэптен Джефф Дэвис. – Мы расчитываем, что будем иметь больше информации в ближайшее время».

Дэвис сказал, что запуск ракеты произошел около 10:45 утра по местному времени.

Позднее Дэвис добавил, что северокорейская ракета находилась в полете порядка 40 минут. За это время она преодолела примерно 1000 км и упала в Японское море в 163 км от острова Хоккайдо, второго по величине острова Японии.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются привержены делу защиты своих союзников в регионе, в частности – Южной Кореи и Японии. Он отметил, что данная ракета КНДР не представляла угрозы для территории Северной Америки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ракета, возможно, приводнилась в исключительной экономической зоне этой страны. Он созвал чрезвычайное совещание японского руководства, чтобы определиться, как ответить на эту провокацию КНДР.

Фото – Голос Америки