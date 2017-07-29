Без преувеличения, но с уважением

Отношение к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили противоречивое. И не только в Грузии, но и в соседних странах. В Армении, например, «путинисты» представляют его как винтик чудовищного американского «проекта», а «американофилы» – как спасителя Грузии. В основном, однако, отношение наших сограждан к Саакашвили положительное: преодолел коррупцию, построил дороги, снизил цены, обеспечил инвестиции и развитие бизнеса и так далее. «Вот вам пример того,- говорят приводящие Саакашвили в пример люди,- как один человек может «исправить» страну». Конечно, подобные оценки преувеличены, но я бы не сказал, что они полностью ошибочны. Грузия и в самом деле изменилась после «революции роз». Простой пример: мы уже 7 лет не можем достроить хотя бы часть дороги «Север-Юг», а в Грузии скоростные трассы растягиваются на десятки километров. Или, в эти дни на Севане «домики» для пострадавших в результате землетрясения 88-го – со сломанной мебелью сдаются за 20 тысяч драмов в день. За эти деньги в Батуми можно снять двухкомнатную квартиру – со всеми удобствами.

Одним словом, Грузия опережает нас во многих отношениях, хотя, в последние несколько лет общие экономические показатели, как у нас, так и в соседней стране не особо впечатляют. Однако можно ли все положительные изменения, произошедшие в Грузии приписать только Саакашвили? На мой взгляд – нельзя. Одна из основных причин различия между нами это то, что грузины более «государственная нация», чем мы, они больше любят государство, чем, скажем, гору Казбек. Вторая причина в том, что грузины четко обозначили для себя путь европейской интеграции, заплатив очень высокую цену за это. Конечно, нельзя не оценить роль лидеров «революции роз» – Саакашвили, Бурджанадзе и особенно Жвании.

Мне кажется, к экс-президенту Грузии, хоть и с импульсивным, неустойчивым характером, следует относиться с уважением. Вышвырнуть его на улицу, как бомжа, неправильно, несправедливо. Не знаю, какие у него проблемы в Грузии, но, на мой взгляд, он должен был спокойно жить на родине. Плохо, что этого не случилось. Теперь, Петр Порошенко, лишив Саакашвили украинского гражданства, повел себя как настоящий постсоветский лидер – мелочно, конъюнктурно, и, как говорится, «непрозрачно». Что поделаешь, это и есть «большая политика».