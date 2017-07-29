Новый генконсул России выучит армянский и будет доступен гюмрийцам 24 часа в сутки: видео

Вчера губернатор Ширака Артур Хачатрян принял новоназначенного генконсула России в Гюмри Александра Копнина. Представляя генконсула, губернатор отметил, что он опытный дипломат, в течение 27 лет занимал разные должности в Камбодже, Вьетнаме, Узбекистане, Кыргызстане, Дании, Москве.

Губернатор предложил генконсулу принять участие в бизнес-проектах, с чем последний согласился. Генконсул также подчеркнул, что будет доступен 24 часа в сутки, если какой-то вопрос будет зависеть от консульства.

Он также отметил, что в какой бы стране не служил, независимо от желания научился языку этой страны, владеет кхмерским, вьетнамским языками. Так что, согласно генконсулу, он научится и армянскому.

Александр Копнин родился в столице Кыргызстана Бишкеке и, по его словам, является также «носителем восточных ценностей».

Журналисты выразили недовольство тем, что предыдущий генконсул абсолютно не общался с прессой, и поинтересовались, как сложатся контакты со СМИ впредь. «Я сожалею, что у прессы создалось такое впечатление, что мы непрозрачны. Мы, конечно, открыты для прессы и должны быть открыты, поскольку мы в первую очередь работаем для людей. Они должны знать, чем мы занимаемся», – сказал генконсул РФ в Гюмри.