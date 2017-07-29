В Тбилиси с визитом для обмена опыта контроля границы побывала делегация СНБ Армении

Радио Азатутюн. В Тбилиси с визитом для обмена опыта контроля границы побывала делегация Службы национальной безопасности Армении, сообщает сайт пограничной полиции МВД Грузии.

Встреча прошла в рамках подписанного плана проведения совместных мероприятий между пограничной полицией МВД Грузии и Пограничными войсками СНБ Армении.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, отметили важность обмена опытом, взаимодействия по вопросам международных отношений. Кроме того, армянская делегация посетила контрольно-пропускные пункты на грузино-армянской и грузино-турецкой границах.