Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:48 | Июль 29 2017
15:48 | Июль 29 2017

В Тбилиси с визитом для обмена опыта контроля границы побывала делегация СНБ Армении

В Тбилиси с визитом для обмена опыта контроля границы побывала делегация СНБ Армении

Радио Азатутюн. В Тбилиси с визитом для обмена опыта контроля границы побывала делегация Службы национальной безопасности Армении, сообщает сайт пограничной полиции МВД Грузии.

Встреча прошла в рамках подписанного плана проведения совместных мероприятий между пограничной полицией МВД Грузии и Пограничными войсками СНБ Армении.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, отметили важность обмена опытом, взаимодействия по вопросам международных отношений. Кроме того, армянская делегация посетила контрольно-пропускные пункты на грузино-армянской и грузино-турецкой границах.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда