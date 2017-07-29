За вклад в развитие армяно-украинской дружбы: Украина выпустила почтовую марку к 200-летию Ивана Айвазовского

Юбилей Ивана (Ованнеса) Айвазовского (Айвазяна) Укрпочта отмечает появлением художественной марки. К 200-летию со дня рождения художника вводятся в обращение новая почтовая марка (тираж 140000) и почтовый блок (тираж 36000).

Как отмечается на сайте Укрпочты, дизайн марки, блока и штемпеля – Василия Василенко.

«Выпуск почтовой марки, посвященной талантливому маринисту, является необходимым шагом со стороны государства за его вклад в развитие армяно-украинской дружбы». Об этом заявил изданию AnalitikaUA.net, украинский историк Евгений Сафарянс.

«В 200-ю годовщину со дня рождения выдающегося художника армянского происхождения Ивана Айвазовского важно помнить, что вся его жизнь и работа были неотрывно связаны с прекрасной и живописной страной — Украиной, которой он посвятил часть своих картин», — отметил историк.

Напомним, в июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины» и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров.

Как уже сообщалось, в регионах страны мероприятия, посвященные 200-летию ИванаАйвазовского, стартовали с выставочного цикла в Николаеве, где прошло уже несколько мероприятий в честь известного мариниста.

Выставка работ известного художника состоялась также в Национальном музее Киевская картинная галерея.