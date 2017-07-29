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20:44 | Июль 29 2017

«Достойный партнер-2017»: Армения принимает участие в стартующих в Вазиани крупнейших военных учениях НАТО

«Достойный партнер-2017»: Армения принимает участие в стартующих в Вазиани крупнейших военных учениях НАТО

Радио Свобода. На бывшей российской военной базе Вазиани, в пригороде Тбилиси, 30 июля начинаются крупнейшие военные учения Noble Partner (“Достойный партнер”). Кроме пяти стран – членов НАТО в них примут участие три государства – партнера Североатлантического союза. В ходе учений планируется задействовать 2800 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Учения “Достойный партнер – 2017” на военной базе Вазиани продлятся до 12 августа. В них примут участие подразделения армий США, Великобритании, Словении, Германии и Турции. А также трех государств, партнеров НАТО – Грузии, Украины и Армении.

В ходе маневров будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортеров. Число боевых машин, доставленных в Грузию для участия в маневрах, беспрецедентно, как и количество занятых в них военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что цель учений – “повышение совместимости” грузинской армии с войсками стран Североатлантического союза, а также подготовка грузинского подразделения для Сил реагирования НАТО.

На снимке – военная техника НАТО прибывает на базу Вазиани (фото – Радио Свобода)

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Рубрики: Военные, Международные

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