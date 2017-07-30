Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:33 | Июль 30 2017
11:33 | Июль 30 2017

Мы бежим от права принимать решения: выступление Рубена Варданяна – видео

Мы бежим от права принимать решения: выступление Рубена Варданяна – видео

Какие правила действуют в мире, где главным активом стал человек? Как вести себя в ситуации, когда у каждого тысяча друзей в фейсбуке, но не более пяти человек, которым мы по-настоящему доверяем?

Об этом – Рубен Варданян, социальный инвестор и предприниматель, сооснователь бизнес-школы СКОЛКОВО, международного колледжа UWC Dilijan в Армении, Гуманитарной инициативы «Аврора».

Видеоматериал – из страницы бизнес-школы Сколково:

Рубен Варданян: Глокальное мышление – новая «операционная сист…

Какие правила действуют в мире, где главным активом стал человек? Как вести себя в ситуации, когда у каждого тысяча друзей в фейсбуке, но не более пяти человек, которым мы по-настоящему доверяем?Об этом – Рубен Варданян, социальный инвестор и предприниматель, сооснователь бизнес-школы СКОЛКОВО, международного колледжа UWC Dilijan в Армении, Гуманитарной инициативы «Аврора».

Posted by SKOLKOVO – Moscow School of Management on Donnerstag, 27. Juli 2017

Фото – “Коммерсант”

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Общество

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда