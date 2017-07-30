Альянс НАТО небезразличен к ситуации вокруг Украины, Грузии и Армении: Эдуард Айвазян

«Угроз сегодня больше, чем когда-либо, будь то активность террористов в Ираке и Сирии, или непредсказуемое агрессивное поведение России и Азербайджана в отношении своих соседей, что создает большую угрозу в нашем регионе. К примеру, из грузинской прессу можно узнать о том, как российские солдаты часто осуществляют передвижение рубежа, постепенно вклиниваясь глубже в территорию Грузии. Или же, что та же Россия в таких крупных количествах поставляет наступательное вооружение в Азербайджан», – в беседе с «Аравот», отвечая на вопрос о том, с учетом каких угроз НАТО инициировало предстоящие военные учения близ Тбилиси, сказал редактор джавахского отдела Javakhk Media, главный редактор информационного сайта Akhaltskha.net, руководитель общественной организации «Аналитический центр медиа Самцхе-Джавахетии» Эдуард Айвазян из города Ахалцихе, Грузия.

Отметим, что в этих учениях будет участвовать также Армения.

«Убежден, что с учетом всех угроз, НАТО проводит учения в Грузии, чтобы показать, что военно-политический альянс небезразличен к ситуации вокруг Украины, Грузии и Армении», – отметил г-н Айвазян.

Полностью интервью читайте в печатном номере «Аравот» от 29 июля 2017г