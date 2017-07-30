В трех крупных городах Ирана – Тегеране, Ширазе и Мешхеде – прошла первая неделя армянского кино, организованная по инициативе посольства Армении в ИРИ.

Отметим, что данное мероприятие проходило с 23 по 29 июля.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министерством культуры Армении был представлен ряд фильмов, в частности в ходе мероприятия состоялись показы 10 фильмов армянских кинорежиссеров, в том числе картин Арама Шахбазяна «Москвич, любовь моя» и «Карта спасения», а также «Глиняный человек» А.Ватяна.

В ходе показов также были организованы обсуждения с участием армянских и иранских деятелей кино, экспертов в данной области, посвященные истории кино, кинопроизводству и основным тенденциям развития современного кино.

Посол Армении в Иране Арташес Туманян в контексте армяно-иранского культурного сотрудничества высоко оценил значение проведения недели армянского кино, подчеркнув приверженность армянской стороны к периодическому проведению подобных мероприятий.

«Надлежащее представление армянской культуры и Армении в Иране для нас является главной задачей, и в этом смысле данное мероприятие стало весьма важным шагом», – отметил посол Туманян.