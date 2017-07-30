Американские военные и техника прибыли в Грузию для участия в учениях НАТО: фото

В Грузию вчера прибыла очередная партия американской военной техники, которая примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner — 2017). Об этом передает агентство Новости-Грузия.

На этот раз в портовом городе Поти встречали бронемашины «Страйкер». За разгрузкой американской военной техники следил заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава.

Из Западной Грузии техника проследует на восток страны и прибудет на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси. Именно там 30 июля стартует первая фаза учений «Достойный партнер 2017». Ранее на этой неделе в Вазиани прибыли американские танки «Абрамс» типа «М1» и «А2», а также боевые машины пехоты «Брэдли».

Учения Noble Partner проводятся в Грузии уже в третий раз и в этом году они будут самыми масштабными. Американские «Страйкеры» будут задействованы в маневрах впервые. Параллельно прибытию в Поти бронетехники, на военном аэродроме смешанной авиационной эскадрильи в Алексеевке близ Тбилиси встречали военнослужащих Европейского командования армии США, которые также станут участниками Noble Partner.

Всего в них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

Первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие военные из Грузии и США. В 2016 году к учениям подключились военнослужащие из Великобритании. Тогда же впервые на учениях были использованы американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли».

Фото – Новости-Грузия