Германия, США, Франция и Великобритания осудили недавний запуск Ираном ракеты-носителя “Симург” и сочли его противоречащим резолюции Совбеза ООН, принятой в 2015 году. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, текст которого опубликован в ночь на субботу, 29 июля, на сайте Госдепартамента США. Об этом передает Deutsche Welle.

Власти четырех стран считают, что баллистическая программа Ирана дестабилизирует регион и требуют отказаться от подобных тестов. В заявлении говорится, что резолюция призывает Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с испытанием баллистических ракет. В тексте подчеркивается, что космические ракеты-носители используют технологии, которые тесно связаны с разработкой и проектированием баллистических ракет, в частности межконтинентальных.

Германия, США, Франция и Великобритания обсуждают с Ираном эти вопросы в двухстороннем порядке, сообщает Госдеп. 27 июля Тегеран провел успешные испытания ракеты-носителя “Симорг”, которая способна выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг.

На снимке – запуск ракеты “Симорг” в Иране (фото – Deutsche Welle)