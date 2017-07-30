«В Молдове уважение к армянам передается веками»: фото

Молдавский дневник

Согласно историческим данным, армяне на территории Молдовы обосновались в средневековье. Еще в 1401 году в Сучаве была основана армянская епархия. Армяне проживали в городах Сороки, Бендеры, Кишинев, Каушаны, позднее – в 1792 году они основали Григориуполь. Армяне в этой стране пользовались привилегиями, имели дворянские титулы, занимали высокие должности. И сегодня армянская община Молдовы состоит из уважаемых в стране армян.

«Аравот» в Кишиневе встретился с некоторыми – представителями армянской общины Молдовы. С ними мы связались через Нуне Мангасарян. Глава армянской церкви Ованнес Варданян живет в Молдове уже 30 лет, говорит, сожалеет о том, что армянская церковь сурб Аствацацин уже два года, как не имеет священника. На церковные праздники и мероприятия армянская община вынуждена просить архиепископа Езраса Нерсисяна или Святой престол в Эчмиадзине, чтобы они послали священника на несколько дней.

Ованнес Варданян отмечает, что по разным подсчетам в Молдове живет от 8000 до 10000 армян, половина из них – в Кишиневе. В последние 5-6 некоторые из проживающих в Молдове армян вернулись с Армению, в то же время в Молдову продолжали приезжать армяне из Армении и других стран мира.

При церкви Сурб Аствацацин, основанной в Кишиневе в 1804 году, действует воскресная школа. За церковью хорошо ухаживают, на ее территории есть красивый сад, повсюду фотографии, рассказывающие о представителях армянской общины страны, об Армении и известных армянских деятелях.

Ованнес Варданян говорит, что церковь армяне купили у государства, сурб Аствацацин была построена в том месте, где был старый Кишинев. Молдавские армяне уверяют, что церковь их сплотила. Они рассказывают, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида армян, они попытались организовать показ фильма «Шрам» Фатиха Акина, однако проживающие в Молдове тюркоязычные гагаузы провалили их планы.

Мы поинтересовались у Ованнеса Варданяна, чем занимаются живущие в Молдове армяне.

Он сказал, что это пользующиеся уважением люди разных профессий: «Например, Артур Палян – доктор, есть бизнесмены, ученые, академики, доктор исторических наук Эдуард Алхазов или ушедший из жизни Ашот Парсаданян – один из основателей сельскохозяйственного института: нынешний премьер-министр и другие должностные лица были его студентами»,- отметил наш собеседник. По словам Ованнеса Варданяна, уважение по отношению к армянам в Молдове передается веками, и неслучайно центральная улица в Кишиневе называется Армянской, или в Яловенах есть улица им. Рафаэля Хачатряна.

Он отмечает, что очень много армян переехали в Молдову, особенно после землетрясения 1988 года, лет пять назад приехали также из Еревана. «Я уже 30 лет, как не живу в Армении, но мне не нравится, когда переехавшие из Армении армяне жалуются на свою страну. Есть армяне, женившиеся на молдаванках, однако со своими женами они познакомились в Греции или в России».

Артур Палян – доктор медицинских наук, в Молдове живет с 1992 года, окончил Ереванский медицинский институт, аспирантуру в Москве. У него трое детей, сын окончил Кишиневский институт международных отношений.

Артур Палян преподает армянский язык и армянскую историю в воскресной школе. Говорит, что в школе учится около 30 детей. Благодаря усилиям бывшего главы общины Артура Аваняна было сделано все, чтобы обеспечить армянскую школу учебниками.

Экс-глава армянской общины Сергей Осипян возглавлял общину на протяжении 6 лет. Говорит, что сегодня в общине родившиеся в Молдове армяне составляют меньшинство. Община была сформирована в 1975 году из приехавших после этого армян.

Когда-то, окончив Киевский институт гражданской авиации, он вернулся в Молдову, здесь учился в экономической академии. Сергей Осипян на Армянской улице держал ресторан, уже три года, как ресторан не работает. В его винном магазине вино хранится в дубовых бочках из Арцаха. Сергей Осипян назвал имена армян, которые работали или работают в разных сферах, способствуя развитию Молдовы, как, например, комиссар полиции Руслан Саакян, есть также директоры школ и лицеев, наш собеседник вспомнил декана политехнического института Парсаданяна, классика молдавской литературы Георге Асаки (Исаакян, 1788-1869), астронома, математика и политического деятеля Спиру Харета (Харатян, 1851-1912). Добавим, что армяне в этой стране, кроме Кишинева, живут в Бельцах, Хнчеште, Новых Аненах, Комрате, Унгенах, Григориуполе и других городах, а дипломатические отношения между Арменией и Молдовой были установлены в 1992 году.

Гоар АКОБЯН

Кишинев-Ереван

Фото – автора

На главном фото – Артур Палян (слева), Сергей Осипян и Ованнес Варданян – во дворе армянской церкви

Газета «Аравот»

25.07.2017г