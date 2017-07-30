Армия должна чувствовать поддержку общества: министр обороны Арцаха

Армия нуждается в том, чтобы чувствовать поддержку общества, в частности речь идет о военнослужащих и офицерах, получивших ранения при выполнении боевых задач. Об этом заявил министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении.

Министр отметил важность концепции нация-армия, подчеркнув необходимость углубления связи армии и общества. По его словам, такая крепкая связь помогает личному составу в ходе службы, в частности речь идет о военнослужащих срочной службы.

В ответ на вопрос, о чем говорят на встречах с министром военнослужащие и их родители, когда нет камер, Левон Мнацаканян отметил: «Когда мы бываем на передовой, общаемся с военнослужащими и я спрашиваю, какое у них настроение, неизменно слышу в ответ: боевое». «Конечно, это радует и вселяет гордость», – добавил министр.

«Подобный настрой я встречаю и у их родителей, особенно у отцов. При общении они всегда отмечают: если не мой сын, то кто тогда будет служить в нашей армии, кто должен защитить границы и безопасность своей Родины? И то, что мы наблюдаем при проводах в армию, в сборных пунктах, вселяет гордость», – рассказал глава Минобороны Арцаха.

По словам Мнацаканяна, в Арцахе в Армии обороны служат дети всех должностных лиц. «Нет ни одного должностного лица, у которого сын призывного возраста не служил бы в армии», – сказал он.