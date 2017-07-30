У Азербайджана нет возможности сбивать ракеты комплексов «Искандер»: генерал Левон Мнацаканян

Возможностей сбивать ракеты комплексов «Искандер» нет не только у Азербайджана, но и у ведущих стран, заявил в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Соответствующее заявление он сделал, коснувшись слов министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в интервью РИА Новости о том, что азербайджанские «вооруженные силы (ВС) обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов „Искандер”».

В ответ на вопрос, существует ли противоракетное оружие, способное сбивать ракеты комплекса «Искандер», Мнацаканян сказал: «Конечно, нет».

В ответ на замечание, что даже противоракетные комплексы «THAAD» не могут сделать этого, министр сказал: «Максимальная высота траектории ракеты комплекса «Искандер» – более 100 км, угол атаки ракеты на завершающем отрезке близок к 90°. Пока возможностей сбивать подобные ракеты нет не только у Азербайджана, но и у ведущих стран».

В данном контексте Л.Мнацаканян коснулся и другого заявления Гасанова о том, что в Апрельской войне Азербайджан задействовал «где-то 15-20 процентов армии».

«Попытаемся понять, что из себя представляют эти 15-20% ВС Азербайджана. Это собой представляет следующее: танки и БМП, до 250-300 единиц, артиллерия и минометы – до 45-500 единиц. РСЗО – современные и крупнокалиберные – до 60 единиц, противотанковые средства – до 600-700 единиц, личный состав – до 20000. И он говорит об этом с гордостью. То есть они использовали все это во время апрельских боевых действий и добились успеха, сопоставимого успеху при выполнении боевой задачи всего одной ротой.

Что же касается комплексов «Искандер» и подобного отношения, я бы сказал следующее: если человек не удостаивает внимания ракеты со стартовой массой почти 4000 кг, массой боевой части 480 кг, точностью попадания всего несколько метров, то это либо наивность, либо он оставляет у меня впечатление человека, действительно ничего не смыслящего в этом деле», – сказал Л.Мнацаканян.

«Наверное, это заявление продиктовано чувством страха», – подчеркнул министр обороны Арцаха, добавив: цель подобных заявлений азербайджанской стороны – успокоить собственную общественность.

В ответ на вопрос, что будет, если армянская сторона задействует 15-20% своей армии, Левон Мнацаканян сказал:

«Если мы задействуем 15-20% нашей армии, результат, однозначно, в несколько раз превзойдет зарегистрированный нами ранее – расширится и углубится зона безопасности. В случае применения 15-20% у нас будет иная реальность: считаю, в течение около 5-10 лет, а может и больше, противник не будет стремиться к возобновлению каких-либо боевых действий».