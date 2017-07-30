Приобретение Азербайджаном вооружения не нарушало и не нарушит баланс сил: глава МО Арцаха

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении, коснувшись приобретения Азербайджаном нового вооружения, заявил, что это обстоятельство не может нарушить баланс сил и не нарушит.

«Баланс никогда не нарушался и не нарушится. Баланс был нарушен в 1992 году, и тогда у азербайджанской стороны было абсолютное преимущество по всем видам вооружения. И в таких условиях противнику не удалось выполнить поставленную задачу. И это привело к результату, который был зарегистрирован в мае 1994 года. Баланс нарушен был тогда. Сейчас же мы постараемся сохранить баланс – до конца», – отметил Мнацаканян.

По словам министра, опыт показывает, что азербайджанская армия испытывает серьезные проблемы по части эффективности применения своего вооружения.

«В этом мы убедились и в апреле 2016 года. Во время апрельских боевых действий противник задействовал самую современную военную технику: системы «Смерч», «ТОС-1», израильские, турецкие реактивные системы залпового огня Т-300 Kasirga, БПЛА, часть из этого – обладающие высокой точностью средства поражения. Азербайджанская сторона при этом зарегистрировала лишь частичный успех в определенных направлениях. Это нам подсказывает, что, несмотря на приобретения, азербайджанская армия, тем не менее, имеет проблемы в плане применения, освоения техники. Одноразовое обучение еще не означает, что подразделение или воинская часть способны их эффективно применять. Не думаю, что они в состоянии до конца освоить и эффективно применять все это в ходе приграничных действий», – сказал министр обороны Арцаха.

Мнацаканян указал также: азербайджанская сторона хотя и выступает с заявлениями о тактике по наступлению, в действительности же проводит серьезную работу по обороне.

«Сколько бы они не выступали с заявлениями, прекрасно осознают, что должны и обороняться: Армия обороны при необходимости перейдет к контрнаступлению и будет решать свои задачи», – добавил он.