В случае нового наступления Азербайджана мы расширим существующую зону безопасности: глава МО Арцаха

В случае нового наступления азербайджанской стороны мы перейдем к контрнаступательным действиям и расширим сегодняшнуюю нашу зону безопасности, заявил в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

«В случае нового наступления мы, конечно, перейдем к контрнаступательным действиям и нанесем сокрушительный удар противнику. И в ходе этих контрнаступательных действий мы расширим существующую сегодня нашу зону безопасности. И контроль над тем ограниченным числом боевых позиций, которые во время боевых действий в апреле 2016 года перешли под контроль азербайджанской стороны, однозначно, будет восстановлен», – сказал Левон Мнацаканян.

Коснувшись стиля азербайджанской стороны по использованию собственного гражданского населения в качестве живого щита и инцидента 4 июля с.г., Левон Мнацаканян отметил, что армянская сторона сожалеет о потерях среди гражданских лиц, однако вина лежит на властях Азербайджана.

«И я бы посоветовал не использовать гражданское население в качестве живого щита и вывести огневые точки из населенных пунктов. Независимо от того, где размещены огневые точки противника, в случае обстрелов наших передовых подразделений, конечно, последует ответ», – сказал министр.

Что же касается диверсий противника, Л.Мнацаканян указал: «Однозначно можем констатировать, что попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп больше нет. Нет не потому, что противник более не в состоянии их предпринимать, а потому, что армянская сторона не позволяет их осуществлять. По всей протяженности границы мы осуществляем контроль, в том числе и в ночных условиях. Последнюю попытку диверсии ВС Азербайджана предприняли в ночь с 24 на 25 февраля, результат всем нам известен. Противник потерял убитыми 6 человек, при этом тела 5 из них они оставили на поле. Еще один был тяжело ранен и впоследствии скончался в госпитале. После этого нет попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп», – сказал Л.Мнацаканян.

Прокомментировал Левон Мнацаканян и муссируемые после Апрельской войны слухи о том, что в ходе боевых действий была уничтожена так называемая элитная азербайджанская бригада специального назначения «052 Яшма».

«При передаче тел азербайджанской стороне был документ, где была обозначена 71-я либо 72-я группа 052-й бригады «Яшма». Это подразумевает, что 1000-й военнослужащий бригады «Яшма» находился в зоне боевых действий и был уничтожен. То есть бригада в полном составе была задействована в боевых действиях в северном направлении. Хотя сегодня азербайджанская сторона заявляет, будто они не нападали, не готовились заранее, это абсолютно не соответствует действительности. По нашим сведениям, только из этой бригады азербайджанская сторона потеряла свыше 400 человек.

Конечно, они сегодня осуществляют работы по восстановлению, проводят исследования в воинских частях, корпусах, из военнослужащих-контрактников выбирают спецназовцев, но не думаю, что после таких потерь в ближайшие 2 года они могут прийти в себя. Могут, конечно, пополнить ряды, но будет ли в состоянии бригада выполнять серьезные задачи?» – сказал Мнацаканян.

Коснувшись несчастных случаев на передовой вследствие выстрелов снайперов, глава Минобороны Арцаха отметил важность строгого соблюдения на передовой правил безопасности, поскольку часто несчастные случаи регистрируются вследствие нарушения этих правил. По словам министра, в этом направлении также проводится масштабная работа – с целью сокращения подобных случаев.