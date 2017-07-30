На передовой у нас нет ни одного участка, который просматривается с азербайджанской стороны: генерал Мнацаканян

«Мы предприняли серьезные шаги в направлении расширения возможностей систем огневых средств», – заявил в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения Армении министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

«Мы постарались расширить наши возможности особенно в направлении работ по видеонаблюдению, расширили возможности наших средств огневого поражения, если ранее в ограниченных условиях у нас были проблемы, то сейчас с уверенностью можем сказать: независимо от конкретных средств огня, мы в любых условиях – будь то ночью или днем, можем эффективно вести огонь. Кроме того, мы увеличили наши возможности управления, приобретены новые средства – как разведывательные, так и огневые. Осуществлены испытания всех этих средств, и результаты обнадеживают, эффективны, в этом направлении наши шаги мы осуществляем совместно с ВПК», – сказал он.

По словам министра обороны Арцаха, особое внимание уделено внедрению средств раннего обнаружения и пресечения любых предпринимаемых противником действий.

«Особое внимание мы уделили средствам раннего обнаружения, что считаем одним из основных предусловий для обеспечения безопасности наших военнослужащих на передовой. И у нас уже есть возможность заранее узнавать о вероятных действиях противника, размещении огневых позиций. Все проводимые в этом направлении скоординированные работы продвигаются вперед.

У нас есть уже крупнокалиберные огневые средства, которых ранее не было. У нас есть уже более дальнобойные противотанковые огневые средства, которых раньше было на недостаточном уровне. Вместе с этим приобретены огневые средства, содержащие современные технологии. Проводится обучение личного состава», – отметил Левон Мкртчян.

По словам министра, в последний период по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск были осуществлены масштабные инженерные работы. В центре внимания были передовая линия и боевые опорные пункты, были улучшены траншеи, коммуникационные пути.

«Сегодня можем с уверенностью сказать: на передовой у нас нет какого бы то ни было участка, который просматривается с азербайджанской стороны. То есть проведена скоординированная работа и повышена безопасность несения военнослужащими боевого дежурства на передовой. Кроме того, акцент мы сделали и на вопросах обеспечения безопасности в ходе тренировок и военных учений», – подчеркнул Левон Мнацаканян.