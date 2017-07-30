В Китае прошел грандиозный военный парад: видео

Deutsche Welle. Свыше 12 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая приняли участие в военном параде, состоявшемся по случаю 90-летнего юбилея создания НОАК. Парад, подготовка к которому до последнего момента была засекречена, прошел в воскресенье, 30 июля, не в столице страны, а на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия на полигоне Чжужихе. Это первый парад, проведенный на военной базе.

Новейшая военная техника

Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая перед солдатами, руководитель Китая заявил, что НОАК, днем создания которой считается 1 августа 1927 года, “способна победить всех захватчиков и защитить интересы Китая и его национальный суверенитет”. Си Цзиньпин призвал модернизировать вооруженные силы страны, чтобы повысить обороноспособность Китая.

В параде приняли участие также 129 военных самолетов, 571 единица наземной техники. Более 40 процентов показанных вооружений было представлено впервые. Среди них – новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Китай изменяет военную доктрину

В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро. Вместе с тем, увеличение расходов на оборону на семь процентов является самым низким показателем за последние двадцать лет. Модернизация вооруженных сил предполагает сокращение численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с около двух миллионов человек.

По данным исследования, представленного недавно берлинским институтом MERICS, занимающимся изучением современной политики Китая, НОАК готова к действиям далеко за границами страны. На протяжении десятилетий Пекин провозглашал политику неприсоединения. Теперь, отмечают авторы исследования, Китай намерен активно участвовать в создании мировой системы безопасности.

Фото – Deutsche Welle