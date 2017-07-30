Пришло время для умных санкций против диктатуры Эрдогана: Tagesspiegel

Inopressa. “Страна, бросающая за решетку ни в чем не виновных правозащитников, обвиняющая иностранных инвесторов в шпионаже, уничтожающая принцип разделения власти и правовую государственность, не может быть кандидатом на вступление в ЕС”, – уверен постоянный автор Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

По мнению автора статьи, пришло время для “переосмысления отношений между ЕС и Турцией”. Турция не может оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, с ней нельзя вести переговоры о расширении таможенного союза. “Для углубленного партнерства неприемлемо торговаться по поводу уважения основ демократии и правового государства”, – считает фон Маршалл.

На словах президент Эрдоган и его министр иностранных дел Чавушоглу “признаются в верности принципам свободы слова и гражданского общества, однако намерены по своему усмотрению решать, кого считать журналистом, а кого “псевдожурналистом; когда выступать в поддержку преследуемых законно, а когда это является “терроризмом”. Все это, по мнению немецкого журналиста, “возмутительно”. Турция не выполняет предварительных условий как кандидат на вступление. Переговоры должны быть заморожены.

“Германия и ЕС нуждаются в возможностях для диалога с Турцией. (…) Турция остается стратегически важным соседом ЕС, важным экономическим партнером и партнером в вопросах миграционного потока. Однако Брюссель может ставить условия и добиваться их реализации. Европа должна не закрывать глаза в случае нарушений и не бояться санкций, если ситуация не меняется к лучшему”, – пишет автор, указывая на то, что новый прагматизм затронет непосредственно интересы Эрдогана.

“ЕС должен быть умнее, когда хочет ввести санкции в случае нарушения договоренностей со стороны других стран Евросоюза – таких, как Польша или Венгрия, а также таких партнеров, как Турция”.

Угрозы федерального правительства, касающиеся сокращения финансирования или рекомендаций для немецких туристов не ездить на отдых в Турцию, напугали Эрдогана, пишет автор статьи. “Аналогичным успехом могут стать заявления Брюсселя, касающиеся возможной приостановки расширения таможенного союза. Пришло время для умных санкций против диктатуры Эрдогана”, – резюмирует Кристоф фон Маршалл.

Фото – Tagesspiegel