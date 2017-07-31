Американские бомбардировщики В-1В пролетели над Корейским полуостровом

Два американских бомбардировщика В-1B в субботу пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении южнокорейских и японских истребителей, передает Голос Америки.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США назвало операцию «прямым ответом» на «эскалационный запуск» межконтинентальных баллистических ракет 3 июля и 28 июля.

«Северная Корея по-прежнему является самой серьезной угрозой региональной безопасности, – заявил глава Тихоокеанского командования Терренс О’Шогнесси. – Дипломатия по-прежнему играет ведущую роль, но мы несем ответственность перед нашими союзниками и нашей страной и должны продемонстрировать твердую приверженность, готовясь к наихудшему сценарию. В случае необходимости мы готовы ответить с использованием быстрых, смертоносных и подавляющих сил в то время и в том месте, которое сочтем необходимыми».

Десятичасовая совместная военная операция началась на базе ВВС США Андерсен на острове Гуам. В японском военном пространстве к американским бомбардировщикам присоединились два японских истребителя F-2. После этого американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении четырех южнокорейских истребителей. Американские бомбардировщики также пролетели на низкой высоте над южнокорейской авиабазой Осан, после чего вернулись на Гуам.

Также в субботу президент США Дональд Трамп вновь подверг критике Китай за неспособность остановить северокорейские программы создания баллистических ракет и ядерного оружия.

После пятничного запуска межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала к западу от Японии, Трамп заявил в субботу, что Китай мог бы «с легкостью решить эту проблему».

На снимке – американские бомбардировщики B-1B