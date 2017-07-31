Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет готовы к диалогу с Катаром, если Доха перестанет оказывать поддержку терроризму. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа, передает Deutsche Welle.

“Четыре страны выражают готовность к диалогу с Катаром при условии, что он проявит искреннее желание прекратить поддержку и финансирование терроризма и экстремизма, отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран, и ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом “, – заявил министр иностранных дел Бахрейна во время пресс-конференции по результатам четырехсторонней встречи глав МИД в Манаме.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали с Катаром дипломатические отношения и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе – закрытие телеканала “Аль-Джазира” и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.