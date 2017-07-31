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12:05 | Июль 31 2017

Сколько языков не знаешь

Сколько языков не знаешь

Может создаться впечатление, что автор этого объявления – полиглот, владеет несколькими языками. Тогда как объявление написано лишь на двух языках.

И странно, что же людей толкает на использование в публичных объявлениях языка, которым не владеют, в данном случае – русским.

Что касается использованного армянского и русского транслита, стоит напомнить, что имеет место довольно обоснованное предположение, что люди предпочитают транслит, чтобы, в частности, замаскировать собственную безграмотность.

Фото – Анны ИСРАЕЛЯН

Газета «Аравот»
28.07.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Общество

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