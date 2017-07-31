Сколько языков не знаешь

Может создаться впечатление, что автор этого объявления – полиглот, владеет несколькими языками. Тогда как объявление написано лишь на двух языках.
И странно, что же людей толкает на использование в публичных объявлениях языка, которым не владеют, в данном случае – русским.
Что касается использованного армянского и русского транслита, стоит напомнить, что имеет место довольно обоснованное предположение, что люди предпочитают транслит, чтобы, в частности, замаскировать собственную безграмотность.
Фото – Анны ИСРАЕЛЯН
Газета «Аравот»
28.07.2017г