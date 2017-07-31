Степан Григорян: чем больше идешь на уступки, тем выше у России требования – видео

Зачем России ЕАЭС? Политолог Степан Григорян изначально был уверен, а сейчас уже с полной уверенностью заявляет, что для России первоочередным была не экономическая интеграция, а политическая составляющая этого проекта. Доказательство тому – поднявшийся недавно шум вокруг армянских водительских прав, история с налогообложением армянского коньяка на российском рынке и так далее. Эти и другие проблемы обсуждались в пятницу в клубе «Тесакет».

Политолог напомнил все те аргументы, которые приводились сторонниками членства в ЕАЭС в 2013 году – знакомые нам рынки, хорошие возможности для нашего бизнеса, отсутствие языкового барьера, конкурентоспособность наших товаров, и, самое главное, вопрос безопасности. Степан Григорян напоминает также контраргументы тех людей, которые предупреждали поборников этой интеграции – если нет общей сухопутной границы хотя бы с одной из стран-участниц, то это уже проблема: «Всем известно, что Верхний Ларс – дорога ненадежная. В последние два года как власть, так и предприниматели жаловались на дорогу, а также на то, что для того, чтобы пустить в РФ, на границе вымогают деньги. Экономика РФ находится в плохом состоянии, коррупционные риски высоки. Об этом каждый день говорит и президент РФ. И если ты связываешь свою экономику с экономикой страны, которая находится под санкциями, переживает кризис, то каких еще результатов можно ожидать?».

Третья и самая важная задача, по словам Степана Григоряна, это правила игры, с которыми мы уже сталкиваемся и которые направлены против малого и среднего бизнеса. Речь о вступлении в силу ограничений, предусмотренных договором ЕАЭС. В частности, с 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования. Из-за нововведения наши граждане смогут ввозить в страну без специальных сертификатов до 5 килограммов фитосанитарной продукции, это почти все фрукты и овощи.

Подробности – в видеоматериале

Из членов ЕАЭС, по словам политолога, Беларуси и Казахстану удается еще как-то сопротивляться политическим амбициям РФ. Однако в случае с Арменией РФ удалось пошатнуть элементы нашего суверенитета: «И чем больше идешь на уступки, тем выше требования».

Он видит три выхода: остаться в ЕАЭС и продолжить предложенный властями вариант – решить проблему, и это он считает логичным путем. Второе – путь, предложенный Эдмоном Марукяном: выйти из ЕАЭС, политолог уверен, что РФ предпримет шаги, и это заставит наши власти выйти из этой структуры. Он сам предлагает третий вариант – оставить все на самотек, уверен, что ЕАЭС ждет судьба СНГ: на бумаге есть, на самом деле – нет. Самый реальный путь, по словам политолога, именно этот, если, конечно, те маленькие положительные элементы, которые есть в ЕАЭС, не начнут работать.