Американские санкции против РФ «ударят» по экономике Армении: видео

Как отразится решение Сената США о введении экономических ограничений против РФ на Армении, с учетом того, что Россия является одним из основных торговых партнеров Армении и членом ЕАЭС?

В пресс-клубе «Тесакет» в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, политолог Степан Григорян сказал, что в формальном плане эти ограничения не вводятся против ЕАЭС, однако если экономика РФ будет переживать трудные времена и поскольку в основном ограничения касаются технологической сферы, то это окажет влияние на экономику РА. Политолог подчеркивает тот факт, что против введения антироссийских санкций выступает ЕС и, в частности, Германия, поскольку они окажут влияние на экономику этой страны.

«Я не специалист, чтобы представить подробности, как именно это повлияет на экономику Армении, однако с Ираном, Грузией, ЕС мы не сможем вести свободную торговлю, поскольку, наша страна является членом ЕАЭС, эти товары будут облагаться налогом»,- отметил политолог.

На вопрос Aravot.am, каким может быть развитие событий этой осенью, с учетом того, что в ноябре планируется подписание нового соглашения Армения-ЕС, и, естественно, РФ не будет сидеть, сложа руки, Степан Григорян ответил: новое рамочное соглашение не препятствует выполнению наших обязательств в рамках ЕАЭС, но если Армения снова откажется от выполнения взятых на себя обязательств и не подпишет парафированное соглашение, то это нанесет сильный удар по имиджу нашей страны.

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